Брокколи при диете 5

Брокколи против белокочанной капусты

Капуста – вся хороша! И это правда. Мы с детства знаем белокочанную капусту и с настороженностью относимся к изысканной брокколи.

Здоровому человеку абсолютно не важны мелкие детали различий между двумя овощами. Но для граждан, имеющих некоторые проблемы с желудочно-кишечным трактом, разница принципиальна.

При заболеваниях желудка, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря и протоков, а также при удалении желчного пузыря, стоит взглянуть на безобидную белокочанную капусту с ее отрицательных сторон.

Что плохого в белокочанной капусте

При сравнении с другими сортами обнаружится довольно бедный состав полезных веществ;

Ее лучшая польза в молодых побегах;

Также ценны ее качества в квашеном виде (отличный источник витамина С);

Она вызывает сильный метеоризм.

Как раз из-за этих свойств белокочанная капуста совершенно не приемлема для людей с проблемами желчного пузыря (с удаленным желчным пузырем). Помимо усиленного метеоризма и процесса брожения от квашеной капусты, свежая – еще и вызывает сильный приток желчи, что также недопустимо в данном случае. Потому как резкий перепад давления от скачка объема желчи дает БОЛЬ.

Чувствовать ее будут и люди после операции по удалению желчного пузыря и при дискинезии желчного пузыря, протоков, а также других расстройствах желчевыводящей системы.

В целом, лучше сделать выбор в пользу замечательных сестер – брокколи или цветной капусты. Оба овоща входят в перечень рекомендованных продуктов для диеты или стола №5.

Чем же брокколи лучше

Она не вызывает повышенного газообразования;

Брокколи имеет улучшенный витаминный состав;

Более чем в 2 раза превосходит белокочанную капусту в содержании витамина С;

Богата растительными белками, которые легче усваиваются;

В ней содержатся вещества, помогающие снизить холестерин в крови, что важно не только для желчевыделительной системы, но, в первую очередь, для кровеносной и сосудистой систем;

Обладает антиоксидантным свойством за счет содержания особых групп веществ – сульфорафана, индол-3-карбинола.

Брокколи – разновидность цветной капусты, ее соцветия обычно зеленого оттенка, мелкие, собраны в пучок. Клетчатка в обоих видах капусты присутствует в значительном количестве. В белокочанной ее, конечно, больше, за счет этого и усиленный метеоризм. Но брокколи по всем другим факторам превосходит свою сестренку, поэтому выбор очевиден.

После холецистэктомии (операции по удалению желчного пузыря) брокколи можно включать в рацион уже на первой неделе.

Активно используйте этот волшебный овощи и при обычном питании.

Как готовить брокколи

Полезность брокколи исчезает при неправильной тепловой обработке. Старайтесь либо слегка отварить овощ (5-7 минут), либо приготовить на пару. Очень вкусной получается запечённая в фольге брокколи. При добавлении в супы, тушеное мясо стоит отправлять ее на огонь в последнюю очередь.

Брокколи — полноценный гарнир к котлетам, рыбе, запеченному мясу. Можно сочетать этот овощ с морковью, болгарским перцем, цветной капустой.

«Стол №5» — специальная лечебная диета, разработанная в 20—30-х годах ХХ века основоположником отечественной диетологии Мануилом Певзнером. Считается одной из лучших диет для людей, страдающих от заболеваний печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря.

Общими принципами лечебных диет, в том числе и диеты номер 5, являются: баланс основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов), дробный режим питания, уменьшение количества поваренной соли и тугоплавких жиров, обильное потребление жидкости и щадящие способы приготовления пищи — отваривание, варка на пару, запекание. То есть знакомые всем нам принципы правильного питания.

«Стол №5»: режим питания и суточный рацион.

Один из важнейших принципов этой диеты — дробность питания. «Лучшим средством, противодействующим застою желчи, является частый прием пищи… каждые 3—4 часа», — писал М. И. Певзнер. Что касается энергетической ценности, то «Стол №5» — это полноценная диета (2500—2900 ккал в сутки) с оптимальным содержанием белков, жиров и углеводов, исключением продуктов, богатых пуринами, азотистыми экстрактивными веществами и холестерином, щавелевой кислотой, эфирными маслами, продуктов окисления жира, образующихся в процессе жарения.

Рацион обогащен липотропными веществами (нежирное мясо и рыба, яичный белок, нежирный творог), пектинами (например, яблоки), а также содержит значительное количество клетчатки и жидкости.

Количество белков в рационе должно соответствовать физиологической норме: 1 г на 1 кг идеальной массы тела, из них 50—55% должны составлять белки животного происхождения (мясо, рыба, птица, яйца, молочные продукты).

Рекомендуемое количество жиров — 70—80 г. Жиры животного происхождения должны составлять 2/3, растительного — 1/3 от общего количества. Из животных жиров лучше всего использовать сливочное масло — оно хорошо усваивается и содержит витамины А, К, арахидоновую кислоту. А вот количество тугоплавких жиров (бараний, свиной, говяжий) необходимо ограничить: они трудно усваиваются, содержат много холестерина и насыщенных жирных кислот, могут способствовать образованию холестериновых камней и развитию жировой дистрофии печени.

Что касается количества углеводов в диете для больных с заболеваниями печени и желчевыводящих путей, то оно неоднократно пересматривалось. Изначально диета «Стол 5» содержала 300—350 г углеводов, из них 60—70 г простых. Позже количество углеводов было уменьшено за счет простых (всего 300—330 г, простые — 30—40 г).

В настоящее время столы Певзнера не используют в лечебных учреждениях: по приказу №330 с 2003 года в России вместо номерной введена безномерная система лечебных столов в стационарах — она включает 6 вариантов стандартных диет

«Стол №5»: что можно и что нельзя.

В лечебное питание входят запеченные, отварные (в том числе и на пару) и тушеные блюда. Для того чтобы составить правильное меню для диеты «Стол номер 5», нужно знать, какие продукты можно и нельзя есть.

Продукты, которые МОЖНО

употреблять при диете.

Напитки:

Слабый чай с лимоном, полусладкий или с заменителем сахара (ксилитом), молоком; отвар шиповника; фруктово-ягодные соки без сахара, протертые компоты из свежих и сухих фруктов; желе; муссы на заменителе сахара (ксилите) или полусладкие на сахаре.

Вегетарианские — на воде или овощном бульоне, протертые с картофелем, кабачками, тыквой, морковью, манной, овсяной или гречневой крупой, рисом, вермишелью. Разрешается добавить 5 г сливочного масла или 10 г сметаны. Фруктовые супы; молочные супы с макаронными изделиями; борщ (без бульона); щи вегетарианские; свекольник; гороховый суп. Внимание! Никакой пассеровки! Муку и овощи для заправки не поджаривают, а подсушивают.

Мясо/рыба/морепродукты:

Нежирная говядина, телятина, крольчатина, курятина, индейка (вся птица без кожи). Только в отварном или паровом виде, протертое или рубленое (котлеты, суфле, пюре, кнели, бефстроганов, мягкое мясо куском); голубцы, молочные сосиски (очень ограниченно); нежирные сорта рыбы (судак, треска, хек, минтай, тунец), свежие устрицы; креветки, кальмары, мидии — ограниченно; слабосоленая семга, лосось – ограниченно по содержанию жиров и в качестве закуски, а не основного блюда; пельмени с телятиной или курицей (тесто, нежирное мясо, вода соль) — очень ограниченно по содержанию жиров и обязательно(!) — не жареные.

Идеальный обед – паровые голубцы с нежирным мясным фаршем

Протертые и полувязкие из гречневой, овсяной, манной крупы, а также риса, сваренные на воде или пополам с молоком; различные изделия из круп – суфле, запеканки, пудинги пополам с творогом, запеканки из вермишели, творога; плов с сухофруктами; мюсли (без запрещенных в диете добавок), овсяные хлопья (без добавок).

Отрубной; ржаной; пшеничный из муки 1-го и 2-го сортов подсушенный или вчерашней выпечки, сухари; несладкое сухое печенье, галетное печенье; выпечные несдобные изделия с вареным мясом и рыбой, творогом, яблоками; сухой бисквит.

Кисломолочные/молочные продукты:

Сметана и сыр (не слишком острые и в очень ограниченном количестве); не более 2% жирности кефир, йогурт и полужирный или нежирный творог, молоко – 200 г. Можно также и творожные блюда, суфле и запеканки, вареники ленивые и ватрушки, простокваша, пудинги.

Овощи:

Крахмалистые овощи, отварные и запеченные в протертом виде: картофель, цветная капуста, морковь, кабачки, тыква, свекла, зеленый горошек, пекинская капуста; салаты (ромен, корн, айсберг и другие нейтральные по вкусу салаты) в ограниченном количестве; болгарский перец, морская капуста, огурцы, помидоры (в очень ограниченном количестве, при обострении – желательно исключить).

Отлично вписываются в меню диеты «Стол №5» паровые куриные котлеты с картофельным пюре

Фрукты:

Спелые, мягкие и некислые яблоки (протертые сырые или запеченные); 1 банан в день, протертые компоты из свежих и сухих фруктов, желе и муссы на сахарозаменителях; чернослив, 2 небольших куска арбуза.

В виде белковых омлетов – до двух белков в сутки, желтков не более ½ в блюдах;

Сливочное масло (до 30 г); рафинированные растительные масла (до 10–15 г), добавляемые в блюда.

Соусы и приправы:

Овощные неострые соусы, молочные соусы и сметанные; фруктовые подливки. Соль на диете номер 5 ограничена – не более 10 грамм в день (!); соевый соус.

Сладкое:

В очень ограниченном количестве зефир; мармелад и конфеты без какао и шоколада; варенье (некислое и не очень сладкое и лучше растворять в легком чае или горячей воде), пастила, мёд; сахар в небольших количествах.

В начале 20 века впервые влияние питания на здоровье человека тщательно изучил российский гастроэнтеролог Мануил Певзнер. В результате своих многолетних исследований он создал 15 лечебных диет, каждая из них была разработана с учетом различных патологий.

Было выявлено, что корректировка питания всегда оказывает дополнительное лечебное действие на организм пациента, способствуя более быстрому наступлению ремиссии и реабилитации после излечения. Также щадящий режим питания усиливает действие лекарственных средств.

Пациентам с патологическими воспалительными процессами печени и желчного пузыря стоит запомнить описание диеты 5 стола, изучить что можно и что нельзя есть, узнать рецепты и меню на неделю, чтобы быть во всеоружии в борьбе с заболеваниями.

Подробный обзор диеты 5 по Певзнеру

Пятая диета – это поддержка оптимального баланса между вкусом и отличным самочувствием, но главное – это питание по определенному режиму.

Три базовых принципа заложены в готовке еды:

щадящая химическая структура блюд;

применение специальных принципов кулинарной обработки;

соблюдение определенного диапазона температур для принимаемой пищи.

Разберем каждый из принципов подробнее.

Сбалансированный химический состав для пятой диеты (щажение) – это соблюдение правил приготовления и сочетания определенных компонентов в блюдах для получения полноценного по минерально-витаминному составу питания. При этом исключается попадание в организм вредных для печени соединений: соль, строго не более 10 гр в сутки, животные жиры, особенно после обжаривания.

Особые принципы приготовления, применяемые при следовании постулатам диеты 5: пищу необходимо измельчать, а иногда и перетирать компоненты блюд. Для этих целей подходит терка (если продукт в сыром виде) или пропуск через марлю, сложенную в несколько слоев (предварительно отваренные овощи).

Применяется запекание в духовом шкафу с лимитированным добавлением жиров, варка в воде, обработка паром, тушение (разрешено до 2 раз в неделю).

Температура употребляемой пищи не должна быть слишком высокой или низкой. Оптимальным считается диапазон 20–60 С.

Основные показания и каким образом соблюдать диету 5

Диагнозы, при которых целесообразно соблюдение диеты стол номер 5:

холецистит;

изменения печени, вызванные циррозом (при отсутствии декомпенсации);

хронический гепатит, причем не только С;

фиброзные трансформации печеночных клеток;

желчнокаменная болезнь.

Важно: Специалистами практикуется такое лечебное питание только в период хронического течения заболеваний. Когда же имеются сопутствующие нарушения в работе (язва, гастрит или колит), соблюдать принципы меню диеты 5 нельзя.

Придерживаться принципов приема пищи по диете стол номер 5 довольно просто, хотя на первый взгляд так может не показаться.

Несколько основных режимных требований:

Принимать пищу важно порционно – 5-6 раз в день; Суммарная энергетическая емкость (калорийность) всех поступающих в течение дня веществ не должна превышать 2500 ккал; В сутки нужно потреблять с едой не менее 80 гр белков, причем пропорция между животными и растительными белками будет 50 на 50 (равные доли); Жиры не могут превышать показатель в 76-78 гр, растительные должны быть в большинстве; Углеводы – объем их потребления удовлетворяется при поступлении в организм овощей, фруктов и злаковых, но только разрешенных примерно 400-450 гр; Общее количество жидкости в виде воды, чая – 8 стаканов; Соль – 8-10 гр; Содержимое щавелевой кислоты, пурины и большие объемы грубой клетчатки должны сводиться к минимуму.

Если тщательно отслеживать количество пищи и содержание в ней указанных веществ, можно ощутимо снизить нагрузку на поврежденную печень, и улучшить ее состояние в целом – на это и нацелено меню диеты стол 5.

Как долго держать режим пятой диеты?

Для привыкания, сначала пациента переводят на диетическое питание по меню диеты 5 стол на неделю, затем уже на пять недель. Применяется такой алгоритм для дополнительного терапевтического воздействия при гепатите С и патологических изменений в печени, продолжительность обычно составляет полтора или два года.

Для обеспечения многообразия в меню на каждый день по диете 5 стол разумно просчитать перечень используемых в течение недели продуктов. Целесообразно также делать заготовки и продумывать заранее какие блюда следует готовить. Этот совет поможет сделать рацион уравновешенным по микроэлементному составу, а также сэкономить семейный бюджет.

Диета 5 стол что можно и что нельзя – таблица продуктов

Таблица ингредиентов, которые можно использовать во время диеты стол 5, довольно разнообразна. Не стоит думать, что придерживаясь определенных правил питания, придется голодать или недоедать. Выбрать можно из большого количества ингредиентов, а их сочетание позволит питаться довольно разнообразно.

Специалисты выделяют несколько подтипов диеты 5, и обозначают их буквами. Каждая из них соответствует определенной рекомендации по меню на каждый день по диете стол 5. При хроническом гепатите нужно придерживаться основного алгоритма питания диеты 5, а при острой форме – № 5А.

Меню по диете стол номер 5А позволяет максимально разгрузить печень. Она назначается при остром холецистите и циррозе печени в развернутой форме.

Основу рациона 5A составляют:

Супы слизистой консистенции, сваренные на чистой воде или водном растворе молока, что благоприятным образом действует на весь ЖКТ;

Каши из круп;

Пропеченные яблоки на десерт или полдник;

Соки, сделанные из овощей, указанных в столбце разрешенных продуктов по диете стол 5.

Все это позволяет улучшить рацион и добиться грамотного сочетания микроэлементов и витаминов, необходимых для «починки» поврежденных болезнью гепатоцитов.

К примеру, выпечка белковых десертов – это довольно быстро и удобно: белок хорошо взбивается с небольшим добавлением сахара и выдавливается порционно на противень, получаются красивые и воздушные безе, которые не вредят печени.

Сейчас на выручку хозяйке приходят пароварки и мультиварки, которые позволяют создавать кулинарные шедевры, не прикладывая серьезных усилий, и соблюдая точное меню по диете 5.

Отлично разнообразить меню на каждый день поможет морковь. Ее легко добавлять, как в десерты, так и в разные запекаемые массы: смеси из творога и протертой на терке морковки – идеальное сочетание для любого желудка. Даже гурман оценит такие старания!

Продукт Одобрено по диете стол 5 Запрещено к употреблению по диете 5 Суп Вегетарианские супы, с нашинкованным или протертым картофелем, брусочками кабачка, тыквы, моркови. Можно добавить дополнительный вкус в такой суп при помощи: манной, овсяной, гречневой крупы, риса, вермишели и столовую ложку сметаны или сливочного масла. Фруктовый суп из разрешенных по диете 5 стол, указанных в данной таблице ингредиентов. Супы, где вместо воды используется нежирное молоко. Борщ, щи, свекольник только без мясного бульона. Бульоны, которые изготовлены на основе мяса, рыбе и грибах. Окрошка в любом виде, особенно кефирная и на квасе. Крупа Крупы с хорошими показателями вязкости – гречка, овес, геркулес, манка, мюсли, рис, как на воде, так и на молоке, лен. Бобовые во всем своем многообразии. Перловая, кукурузная и ячневая каша. Семя кунжута. Мясо Цыпленок, индейка, перепел без кожи. Филе говядины, телятина, крольчатина. Молочные сосиски. Печень, почки, говяжий язык, колбасные изделия, сало, утиное, гусиное мясо, консервы (тушенка), потроха. Рыба Наименее жирные виды – хек, судак, минтай, тунец, треска, лосось дважды в неделю. Морепродукты – устрицы, мидии, кальмары, креветки. Жирные виды – скумбрия, сом, севрюга, угорь, форель. Смеси из морепродуктов, крабовые палочки, икра, рыба в консервах, соленая, копченая, суши, роллы. Овощи Кабачок, картофель, тыква, морковь, свекла, брокколи, сельдерей – в отваренном виде, в них содержится большое количество крахмала, что полезно при диете пятый стол. Огуречная и смесь из авокадо – в свежем состоянии. Морская капуста (ламинария), сладкий болгарский перец, но немного, из-за грубой кожуры. Все виды крестоцветных (капуста), шпинат, щавель, листья салата, чеснок, лук, томат (и в виде пасты), редис, редька, спаржевые, бобовые, включая арахис, любые соленья и маринады, грибы. Ягоды и фрукты Яблоки (некислые сорта), банан (не больше 1 в день), гранат, чернослив. Сухофрукты – папайя, дыня, курага и привычные, в виде компотов, суфле, желе. В сыром виде можно очень немного ананасов и дыни положить в салатную смесь. Орехи, семечки, кроме льняных, ягоды и фрукты в сыром формате, корень имбиря, виноград, цитрусовые. Хлебобулочные изделия Хлебцы, на которых есть надпись «диетические», галеты, сухарики без приправ. Хлеб из ржи, отрубей, пшеницы (но не высшего сорта). Печенье – сухое, крекерное. Бисквит. Вчерашние хлебные изделия. Свежевыпеченный хлеб, слоеное тесто, сдоба. Сухари с добавками, которые не одобрены по диете пятого стола. Прожаренные пирожки, пончики, беляши, блины, самса. Молочные продукты Молоко с небольшим содержанием жиров не более 5%, около 1 стакана в день. Кефир, сметана, простокваша, йогурт с низким процентом жирности. Творожные продукты в форме пропекаемой в духовке массы, можно просто смешать творог и сметану. Твердые сыры, фета – только несколько кусочков 1-2 раза в неделю. Соленые сорта сыров похожих на брынзу. Сывороточный продукт, ряженка и сливки (особенно с большим содержанием жира). Яйцо Различные виды омлетов, но только из белков и с одобренными согласно диете 5 по Певзнеру специями. Желток возможно кушать, но только 0,5 в сутки. Яичница, иные готовые блюда из яйца с присутствием желтка. Масло Сливочное масло до 30 гр. Растительные масла, прошедшие рафинацию, особенно хорошо подходит льняное масло, но до 15 гр. и в форме добавки в готовые блюда. Маслом из оливок не стоит злоупотреблять. Растительные масла не прошедшие процесс очистки (рафинирования), кулинарные жиры, все виды сала. Десертные изделия Мед (самый сладкий продукт пчеловодства), варенье, конфитюр, повидло, пастила, мармелад, зефирное печенье, конфеты, главное, чтобы в них отсутствовало какао. Если в десерте содержатся какао бобы, то оно не разрешается к употреблению (к примеру шоколад). Халвичный продукт, пирожные с добавлением крема, мороженное (оно делается из жирного молока), жевательная резинка, батончики с основой из кунжутного семени, мюслей, поп-корн, нуга, щербетная смесь. Напитки Черный чай, морс, компот или кисель из ягод и фруктов, которые можно использовать в меню диеты 5 стол. Витаминами поможет насытить организм отвар из шиповника – хороший способ залить плоды кипятком в термосе и настаивать всю ночь. Настой аптечной ромашки и отруби улучшают все процессы ЖКТ. Зеленый чай, каркаде, разнообразные напитки, содержащие избыток газов (кола, спрайт), какао, кофе, цикорий, трава спорыша, стевия, готовые соки из пакетов, напитки со льдом или охлажденные. Специи, приправы и соусы Сливочный, сметанный, молочный, соевый (немного), поджарка муки в соус исключена. Петрушка, укроп, корица, ванилин. Кетчуп, даже из сладкого перца, похожий на лечо, томатный соус, магазинный майонезный соус, уксусная эссенция, хрен, горчичные смеси, чесночные заготовки, все консервированное, даже домашнего изготовления.

Меню диета 5 на каждый день недели

Рецептов множество, в интернете можно отыскать любой, даже самый редкий, поэтому стол по диете 5 будет разным ежедневно. Мы приводим примерное меню на одну неделю по диете 5. Для комфорта читателя, все представлено в табличном формате. Таблицу с пятой диетой можно распечатать и хранить на кухне или взять собой в магазин, чтобы понять какой перечень составляющих необходимо закупить на 7 дней.

Диетологи советуют ежедневно на ночь выпивать стакан кефира или ацидофильного продукта, соблюдая при этом составленное меню по диете 5 стола. Такая рекомендация поможет нормализовать работу всего ЖКТ и особенно печеночных клеток.

Первый день Второй Завтрак Творожное суфле, каша из зерен риса, взвар из отрубей. Каша овсяная на воде, творог со сметаной, морс Второй завтрак Спеченное яблоко, можно подсластить его сахаром. Яблоко натертое на терке и перемешенное с медом. Обед Похлебка на овощном бульоне, котлеты, готовящиеся на пару с морковным пюреобразным суфле, абрикосовый сок собственного приготовления. Молочная лапша. Кнели рыбные потушенные с одобренными по меню диеты стола номер 5 овощами. Ланч Отвар шиповника с сухариками. Пудинг из моркови и яблок, чай. Ужин Манная запеканка, белковая смесь из одного яйца, чайный напиток или кефирный. Несколько сортов паровой рыбы с картофельным пюреобразным суфле, кисельный напиток.

Третий Четвертый Первый завтрак Каша из гречихи на молоке, белковый паровой омлет, компот из сухофруктов. Пропеченная крольчатина без кожи, приправленная соевым или сливочным соусом, на гарнир рис. Чай и сладкие драже без какао. Второй завтрак Творожная ватрушка и тыквенный сок. Овсяной кисельный напиток и сухари. Обед Картофель проваренный в воде с соответствующими меню диеты 5 стола приправами. Суп из зерен риса. Чай с пастилой. Куриная лапша, пропеченный в духовке картофель с паровыми мясными котлетками. Взвар из шиповника. Полдник Кусочек запеканочки из моркови и йогурт. Сырники из черники с мятой и желе. Чай с безе. Ужин Отваренная в воде рыба (минтай), овощной хек, персиковый нектар, но не магазинный. Голубцы с овощным хеком и рисовым гарниром, кисельный напиток.

Пятый Шестой Седьмой Первый завтрак Геркулес в виде каши на молоке и чай с драже или карамелью, которые разрешены по меню диеты 5 стола. Цыплёнок протушенный с овощной смесью, каша из гречихи, чай. Каша из зерен риса, проваренная в молоке, отвар семян льна и чай с запеканкой по рецептам диеты 5 стола. Второй завтрак Кисельный напиток, хлеб или галета. Паровой омлет из белковой смеси и молока, напиток с присутствием мятных листочков. Спеченные яблоки с медом, компот из рекомендованных фруктов. Обед Суп на молочном растворе (вода + молоко). Отварное мясо с приправами, овощная масса на пару, нектар из абрикосов. Щи, тефтели, из разрешенного по меню на неделю по диете 5 сорта мяса, чай. Рисовый суп, домашняя гречневая лапша и соевый соус, путассу с овощной смесью, кисельный напиток. Полдник Фруктовая смесь, приправленная йогуртом и настой шиповника. Рисовый пудинг и фруктовое суфле. Сырники со сметаной, вареньем, чай. Ланч Отварная лосось, тушеная свекла, чай, крупеник. Плов со смесью из сухофруктов, драники из кабачка, йогурт, конфеты и чайный напиток. Молочный суп, морковное пюре, рыбное суфле. Галета и чай.

Как видите, комбинируя различные компоненты, можно добиться главного: составляя меню на неделю даже для диеты 5 стола, можно оставаться сытым и получать удовольствие от еды.